Бут заявил, что его семья может посещать его до конца октября

Россиянин Виктор Бут, отбывающий заключение в США, в интервью RT заявил, что его жена и дочь до сих пор находятся в Соединённых Штатах и имеют возможность посещать его до конца октября.

Он поблагодарил российское посольство за помощь в организации визита его семьи в США. Бут добавил, что очень благодарен дипломатам, так как его семья «получила даже возможность дополнительного визита».

«Они посещают меня прямо сейчас. Они здесь, они недалеко и могут посетить меня. Да, у них есть возможность посещать меня до конца этого месяца», — заявил он, отвечая на вопрос, находятся ли его дочь и жена до сих пор на территории США.

Бут добавил, что новости узнаёт из российских и американских СМИ. Также он заявил, что его друзья отправляют ему письма по электронной почте.

Также Бут рассказал, как ладит с другими заключёнными. Он отметил, что большинство его сокамерников понимают, что политика и пропаганда «разделяют» Россию и США.

«Я думаю, что обе наши страны только выиграют от хорошего сотрудничества и дружеских отношений вместо того, чтобы демонизировать Россию и делать вид, что Россия — это враг», — сказал он.

19 сентября Бут встретился с семьёй.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.