Бут встретился с семьёй

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Россиянин Виктор Бут, отбывающий заключение в США, встретился со своей семьёй.

Об этом сообщает Генконсульство России в Нью-Йорке на своей странице в Facebook.

«Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке оказали содействие в организации первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме «Марион» (штат Иллинойс), с его супругой и дочерью», — указывается в заявлении.

Как указали в российской дипмиссии, администрация исправительного учреждения разрешила родным Бута посещать его четыре раза в неделю. Продолжительность каждой встречи составит четыре часа.

«Российский гражданин не высказывал каких-либо жалоб на условия содержания.
Генеральное консульство держит на контроле вопрос соблюдения законных прав Виктора Бута», — добавили в генконсульстве.

Ранее Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.

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