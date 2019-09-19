Бут встретился с семьёй
Об этом сообщает Генконсульство России в Нью-Йорке на своей странице в Facebook.
«Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке оказали содействие в организации первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме «Марион» (штат Иллинойс), с его супругой и дочерью», — указывается в заявлении.
Как указали в российской дипмиссии, администрация исправительного учреждения разрешила родным Бута посещать его четыре раза в неделю. Продолжительность каждой встречи составит четыре часа.
«Российский гражданин не высказывал каких-либо жалоб на условия содержания.
Генеральное консульство держит на контроле вопрос соблюдения законных прав Виктора Бута», — добавили в генконсульстве.
Ранее Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.