Госдеп разрешил семье Бута два дополнительных свидания

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Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.
Госдеп разрешил семье Бута два дополнительных свидания
  • Виктор Бут / © NICOLAS ASFOURI
  • AFP

Об этом она сказала на пресс-конференции.

«Госдепартамент США пошёл навстречу запросу из посольства в Вашингтоне о выделении нашей семье дополнительного времени на свидания. Выделили нам дополнительно два дня», — заявила она.

По её словам, она узнала это от своего супруга, позвонившего ей из тюрьмы. При этом руководство тюрьмы предложило Буту и его семье выбрать дни для свидания.

«Выбрали мы. Среда и четверг у нас будут двумя дополнительными днями, по четыре часа», — сообщила она.

Алла Бут добавила, что также они с дочерью смогут встретиться с россиянином в выходные на общих основаниях.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции супруги и дочери Виктора Бута.

Ранее Алла Бут вместе с дочерью прибыла в Соединённые Штаты для встречи с россиянином.

Газета «Известия» писала, что родные Бута намереваются прилететь в США 8 сентября.

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