Семья Бута прибыла в США для встречи с ним

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Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыла в США.
Семья Бута прибыла в США для встречи с ним
  • Reuters

«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк ещё вчера», — цитирует ТАСС Аллу Бут, супругу Виктора Бута. 

Она добавила, что надеется вскоре увидеться с мужем.

Также Алла Бут опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал её семью.

«Всем, благодаря чьей помощи наша мечта осуществилась. Мы с дочерью наконец-то прилетели в США... Огромное вам спасибо!» — написала Бут. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что родные находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута собираются прилететь в США 8 сентября, чтобы навестить его в тюрьме.

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