Семья Бута получила визу в США

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в тюрьме в США, получили американские туристические визы с возможностью однократного въезда. Об этом рассказала супруга россиянина Алла Бут.

«Два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы. Изначально я рассчитывала, что мы сможем поехать к Виктору в конце прошлого года, поскольку само собеседование в американском диппредставительстве мы с дочерью прошли в сентябре 2018 года», — сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Она добавила, что планирует поездку на конец августа — начало сентября.

В конце января МИД России потребовал от властей США выдать визы родственникам Бута.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в Соединённые Штаты, где был приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.