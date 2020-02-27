Супруга Бута оценила возможность его перевода из спецблока тюрьмы в США
- Reuters
«Для того, чтобы ситуация изменилась, Виктор должен получить ответы на запросы на обратный перевод, которые он отправил во все инстанции тюремной системы США — это будут, конечно, отказы — и с этими ответами в руках самостоятельно или через адвоката обратиться в суд», — цитирует РИА Новости Аллу Бут.
Ранее она рассказала, что его «закрыли в особом блоке, без связи».
Позднее Посольство России в США направило в Госдеп ноту с требованием смягчить тюремный режим для Виктора Бута.
Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.