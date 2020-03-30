Посольство отправило запрос о здоровье заключённых в США россиян

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Посольство России в США связи с появлением данных о заболеваниях коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских тюрьмах направило в Госдеп запрос о состоянии заключённых в США россиян.
Посольство отправило запрос о здоровье заключённых в США россиян
  • Reuters

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Соответствующий комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях», — сообщил Антонов.

Ранее сообщалось, что в тюрьме Оакдейла в американском штате Луизиана скончался первый заключённый, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

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