Посольство отправило запрос о здоровье заключённых в США россиян

Посольство России в США связи с появлением данных о заболеваниях коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских тюрьмах направило в Госдеп запрос о состоянии заключённых в США россиян.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Соответствующий комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях», — сообщил Антонов.

Ранее сообщалось, что в тюрьме Оакдейла в американском штате Луизиана скончался первый заключённый, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.