Посольство отправило запрос о здоровье заключённых в США россиян
- Reuters
Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Соответствующий комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.
«Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях», — сообщил Антонов.
Ранее сообщалось, что в тюрьме Оакдейла в американском штате Луизиана скончался первый заключённый, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.