Первый заключённый скончался в тюрьме США от коронавируса

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В тюрьме Оакдейла в американском штате Луизиана скончался первый заключённый, у которого была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, сообщили в Федеральном бюро тюрем США.
Первый заключённый скончался в тюрьме США от коронавируса
  • Reuters

«В субботу, 28 марта 2020 года, медперсонал сообщил о смерти Джонса, у которого были хронические проблемы со здоровьем, которые Центр по предупреждению и контролю заболеваний относит к факторам риска для осложнения протекания COVID-19», — говорится в сообщении.

Первые симптомы заболевания у 49-летнего Патрика Джонса появились 19 марта. После его жалоб на продолжительный кашель ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Заключённый с 26 апреля 2017 года отбывал 12-летний срок за хранение наркотиков с намерением распространения.

Ранее в ОНК Москвы рассказали RT о планах тюремных врачей на случай выявления коронавируса в СИЗО.

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