В ОНК Москвы рассказали о планах тюремных врачей на случай выявления коронавируса в СИЗО

Единственная больница медсанчасти УФСИН Москвы, расположенная в СИЗО «Матросская тишина», готова принять 96 больных в случае вспышки коронавируса в столичных следственных изоляторах. Об этом RT сообщил член ОНК Георгий Иванов.

По его словам, администрация медицинского учреждения сообщила, что при выявлении заражённых коронавирусом арестантов спецблок «Матросской тишины» в течение двух часов будет готов принять пациентов.

«Спецблок — это отдельно стоящее здание на территории СИЗО, поэтому он выбран для размещения инфекционного госпиталя. Если мест в нём не хватит, то дополнительные койки развернут в психиатрическом отделе СИЗО «Бутырка», так как это тоже отдельное здание», — пояснил правозащитник.

Он отметил, что пока случаев заражения коронавирусом в следственных изоляторах Москвы не зафиксировано.

«В распоряжении больницы сейчас имеется четыре аппарата ИВЛ, ещё 15 закупает УФСИН Москвы», — уточнил Иванов.

Кроме того, он рассказал об ограничениях на проведение религиозных обрядов в столичных СИЗО. В частности, сокращено их число в православных храмах, а имамы и раввины отложили посещения заключённых.