Жена Бута сообщила, что супруг неделю не выходит на связь

Жена осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что её супруг, который находится в тюрьме города Марион в штате Иллинойс, в течение недели не выходит на связь.

«Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике», — написала она в Facebook.

В феврале Алла Бут сообщала, что «надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Марион обратно на обычный строгий режим пока нет».

Постпредство России при ОБСЕ выразило надежду, что удерживаемые в США россияне Виктор Бут, Константин Ярошенко и другие могут быть отпущены домой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.