Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства.
«Роспотребнадзору... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.
На сайте подчёркивается, что выполнить поручение необходимо до 29 апреля.
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