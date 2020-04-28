Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится на сайте правительства.

«Роспотребнадзору... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

На сайте подчёркивается, что выполнить поручение необходимо до 29 апреля.

28 апреля в России за сутки выявили 6411 случаев заражения коронавирусом.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.