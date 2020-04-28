Вирусолог дал прогноз темпов заражения коронавирусом в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, в беседе с РИА Новости дал прогноз относительно снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Альтштейн заявил, что «в последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается».

По его словам, «последние дни неблагоприятные: 5,8—6,1 тыс. заболевших», но при этом, как отмечает вирусолог, «6 тыс. было ещё 19-го числа».

«Поэтому я думаю, что у нас идёт некоторая стабилизация. Мы не рвёмся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — сообщил он.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом она подчеркнула, что в то же время в других регионах эта картина менее оптимистична. По её словам, «раньше или позже с учётом принимаемых мер сдерживания» Россия выйдет на плато и заболеваемость вирусом начнёт снижаться.