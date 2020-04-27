В ВОЗ отметили снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

По её словам, «раньше или позже с учётом принимаемых мер сдерживания» Россия выйдет на плато и заболеваемость вирусом начнёт снижаться.

«Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина», — добавила представитель ВОЗ.

Она отметила, что самое важное в настоящее время — поддержать систему здравоохранения.

«И в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны», — подчеркнула Вуйнович.

Она добавила, что ВОЗ не уполномочена проводить оценки риска на местном уровне или сравнивать данные внутри страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.

Как заявлял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ограничительные меры, которые были введены из-за распространения инфекции, помогли избежать взрывного роста заболеваемости в городе, однако ситуация пока остаётся тяжёлой.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, а город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.