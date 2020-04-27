В Подмосковье продлят самоизоляцию и пропуска на майские праздники

В Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе по-прежнему сложная: каждый день выявляются «сотни новых случаев», а общее число заболевших достигло 10 тыс.

«Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — сказал он.

Он отметил, что здравоохранение работает напряжённо: начиная с тех, кто перевозит больных, и заканчивая теми, кто их лечит.

«Система работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и всё необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь», — добавил губернатор.

Ранее Воробьёв заявил, что самоизоляция позволила замедлить рост заболеваемости COVID-19 в Подмосковье.

Он отмечал, что в преддверии майских праздников в регионе не планируется вводить новых ограничительных мер.