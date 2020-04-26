Воробьёв рассказал, что без режима самоизоляции «была бы беда»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что режим самоизоляции позволил замедлить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Подмосковье.

«Если бы не это, была бы вообще беда. Если бы мы не ввели самоизоляцию, то количество заражений росло вместе с распространением вируса. Никаких коек бы не хватило. Поэтому решения все очень своевременные, это позволяет нам остановить распространение», — приводит агентство «Москва» слова Воробьёва.

Губернатор отметил, что в преддверии майских праздников в Московской области не планируется вводить новых ограничительных мер.

Он выразил надежду, что каждый будет соблюдать правила социальной дистанции и самоизолирования.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области рассказали, где в регионе зафиксировано больше всего больных коронавирусной инфекцией.