В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом в области

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области рассказали, где больше всего в регионе зафиксировано больных коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом в области
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом.

Согласно имеющимся данным, в Одинцово зарегистрировали ещё 52 инфицированных, в итоге всего там 597 случаев, в Люберцах — 523 (+41), в Красногорске — 431 (+36).

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о количестве инфекционных коек, которые планируется развернуть в регионе до конца апреля для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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