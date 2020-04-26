В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом в области
- АГН «Москва»
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом.
Согласно имеющимся данным, в Одинцово зарегистрировали ещё 52 инфицированных, в итоге всего там 597 случаев, в Люберцах — 523 (+41), в Красногорске — 431 (+36).
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о количестве инфекционных коек, которые планируется развернуть в регионе до конца апреля для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.