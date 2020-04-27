Беглов назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Как отметил Беглов, вирус оказался «более жестоким и более коварным врагом», чем казалось вначале.
«Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдёт на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остаётся тяжёлым», — цитирует РИА Новости губернатора.
Он подчеркнул, что своевременно введённые ограничения помогли избежать взрыва заболеваемости.
«Но мы балансируем на грани», — признался он.
Беглов рассказал, что городские власти разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
«Мы рассматриваем в том числе самый сложный сценарий, активно разворачиваем новые койко-места для больных коронавирусом», — сказал он.
Согласно данным на 27 апреля, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего в Москве — 45 351 случай.
В Петербурге зарегистрировано 3238 случаев инфицирования, 489 человек выздоровели, 27 — умерли.