Беглов назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Ограничительные меры, которые были введены в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции, помогли избежать взрывного роста заболеваемости, однако ситуация пока остаётся тяжёлой. Об этом в эфире «Радио России» заявил губернатор города Александр Беглов.
Беглов назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как отметил Беглов, вирус оказался «более жестоким и более коварным врагом», чем казалось вначале.

«Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдёт на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остаётся тяжёлым», — цитирует РИА Новости губернатора.

Он подчеркнул, что своевременно введённые ограничения помогли избежать взрыва заболеваемости.

«Но мы балансируем на грани», — признался он.

Беглов рассказал, что городские власти разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

«Мы рассматриваем в том числе самый сложный сценарий, активно разворачиваем новые койко-места для больных коронавирусом», — сказал он.

Согласно данным на 27 апреля, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего в Москве — 45 351 случай. 

В Петербурге зарегистрировано 3238 случаев инфицирования, 489 человек выздоровели, 27 — умерли. 

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