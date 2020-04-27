Эксперт дал прогноз по пандемии коронавируса в России

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

«Я думаю, что у нас это раньше произойдёт, где-нибудь в середине мая. В Москве — точно раньше. По регионам может ещё и потянется до середины июня», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в России будет волнообразность в том же порядке, в котором в регионе заболевали.

Ершов не исключил, что наступающее потепление поможет в борьбе с распространением COVID-19.

«Сейчас будет больше солнца, будет теплее, а вирус этого не любит. Вирусы ОРВИ вообще больше предпочитают пасмурную и сырую погоду, зимне-осеннюю, и это их время. Безусловно, климат повлияет на распространение», — заключил он.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.