Эксперт дал прогноз по пандемии коронавируса в России
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- РИА Новости
«Я думаю, что у нас это раньше произойдёт, где-нибудь в середине мая. В Москве — точно раньше. По регионам может ещё и потянется до середины июня», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в России будет волнообразность в том же порядке, в котором в регионе заболевали.
Ершов не исключил, что наступающее потепление поможет в борьбе с распространением COVID-19.
«Сейчас будет больше солнца, будет теплее, а вирус этого не любит. Вирусы ОРВИ вообще больше предпочитают пасмурную и сырую погоду, зимне-осеннюю, и это их время. Безусловно, климат повлияет на распространение», — заключил он.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.