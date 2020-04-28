Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом

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Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России, опубликованных на сайте министерства.
Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом
  • АГН «Москва»

«Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отёке слизистой оболочки носоглотки», — говорится в документе.

Отмечается, что основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.

«Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями», — подчёркивается в документе.

Заразиться можно при разговоре с инфицированным на близком расстоянии (менее 2 метров).

«Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение трёх суток», — добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения России также обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В частности, расширен список возможных к назначению взрослым препаратов.

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