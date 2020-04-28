Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
- © Денис Абрамов
- РИА Новости
Согласно документу, анализ имеющихся данных позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин, интерфероны.
Среди лекарств, которые находятся на стадии клинических испытаний, отмечены умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
Ранее в Минздраве заявили, что рекомендованных для детей медикаментов для профилактики COVID-19 нет.
ФМБА сообщило, что предварительные результаты исследования «Мефлохина» показали положительную динамику у 78% пациентов в среднетяжёлом состоянии.