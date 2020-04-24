Минздрав заявил об отсутствии детских лекарств для профилактики COVID-19

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В российском Минздраве заявили, что рекомендованных для детей лекарств для профилактики коронавируса нет.

Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте министерства.

«В настоящее время рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики инфекции COVID-19, нет», — указано в тексте.

Также сообщается, что исследований по эффективности уже существующих противовирусных средств для профилактики нового коронавируса не проводилось.

Ранее представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.

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