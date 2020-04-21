Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.

«Вакцина Минздрава России от COVID-19 в процессе. К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мясников подчеркнул, что данные сроки не являются окончательными.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.

По словам научного сотрудника центра Натальи Думченко, к клиническим исследованиям приступят только после получения разрешения Министерства здравоохранения России и одобрения этическим комитетом как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре.