ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

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Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Отмечается, что на фоне лечения этим препаратом 347 пациентов, заражённых коронавирусом, «у 78% пациентов со среднетяжёлым состоянием отмечается положительная клиническая динамика».

Также, согласно данным компьютерной томографии, у них зафиксирован регресс или стабилизация изменений в лёгочной ткани.

В агентстве добавили, что достоверные выводы об эффективности и безопасности применения мефлохина у пациентов с коронавирусом будут сделаны по окончании клинического исследования и тщательного статистического анализа материала — до 20 мая. 

Ранее ФМБА сообщало о противовирусной активности мефлохина в отношении COVID-19.

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