В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
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- РИА Новости
Там рассказали, что в проведённых исследованиях оценивалась противовирусная активность препарата «Мефлохин», который рекомендован для лечения нового вируса.
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
По её словам, подобная концентрация в плазме крови достигается после приёма препарата в терапевтических дозах, которые разрешены к применению у человека.
Ранее в ФМБА представили тест-систему для выявления коронавируса в течение 15—20 минут.