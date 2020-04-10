В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

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Доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе ФМБА.
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Там рассказали, что в проведённых исследованиях оценивалась противовирусная активность препарата «Мефлохин», который рекомендован для лечения нового вируса.

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

По её словам, подобная концентрация в плазме крови достигается после приёма препарата в терапевтических дозах, которые разрешены к применению у человека.

Ранее в ФМБА представили тест-систему для выявления коронавируса в течение 15—20 минут. 

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