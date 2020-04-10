ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
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- РИА Новости
Как отмечается, были показаны две тест-системы, одна из которых представляет собой «специальные микрофлюидные чипы», позволяющие проводить тестирование на коронавирус.
«В отличие от метода полимеразной цепной реакции, амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с использованием более производительных ферментов», — говорится в сообщении.
В агентстве заявили, что благодаря этому время исследования сократилось с 90 минут до 15—20.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что агентство разработало чипы для определения COVID-19 за 15—20 минут.