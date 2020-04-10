ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как отмечается, были показаны две тест-системы, одна из которых представляет собой «специальные микрофлюидные чипы», позволяющие проводить тестирование на коронавирус. 

«В отличие от метода полимеразной цепной реакции, амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с использованием более производительных ферментов», — говорится в сообщении.

В агентстве заявили, что благодаря этому время исследования сократилось с 90 минут до 15—20.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что агентство разработало чипы для определения COVID-19 за 15—20 минут. 

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