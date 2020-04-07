ФМБА разработало чипы для выявления коронавируса за 20 минут

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Федеральное медико-биологическое агентство разработало чипы для определения коронавирусной инфекции COVID-19 за 15—20 минут. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
ФМБА разработало чипы для выявления коронавируса за 20 минут
  • РИА Новости

«Мы разработали и чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать — в пятницу на нашем производстве в Одинцове. Это чипы, основанные на изотермической амплификации… Можно провести в ускоренном режиме амплификацию, выявление вируса. Эта проба занимает не более 20 минут — до 20 минут... Маленький ридер, аппаратик, который за 15—20 минут доказывает наличие вируса», — сказала она.

Скворцова также рассказала, что ситуация с распространением COVID-19 в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев

6 апреля в ФМБА сообщили, что разработали схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин». 

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