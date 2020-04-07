Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Пока эпидемический процесс в Российской Федерации развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающий был исходно», — сказала она.

По словам Скворцовой, Россия опиралась на опыт других стран, в том числе на их ошибки.

«И вот те меры, которые были приняты, — широкомасштабные, беспрецедентные для нашей страны: жёсткая карантинизация, изоляция определённых людей из групп риска и возрастных и по наличию хронических, неинфекционных заболеваний. Это привело к тому, что мы ограничили обмен инфекционными агентами среди населения», — добавила она.

Глава ФМБА рассказала, что поэтому Россия ушла «от опасности на данном этапе, от такого роста по экспоненте, резкого, пикового повышения заболеваемости».

Ранее Скворцова заявила, что до выхода на плато в ситуации с распространением в России COVID-19 осталось ещё 10—14 дней.