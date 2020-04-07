Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Пока эпидемический процесс в Российской Федерации развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающий был исходно», — сказала она.

По словам Скворцовой, Россия опиралась на опыт других стран, в том числе на их ошибки.

«И вот те меры, которые были приняты, — широкомасштабные, беспрецедентные для нашей страны: жёсткая карантинизация, изоляция определённых людей из групп риска и возрастных и по наличию хронических, неинфекционных заболеваний. Это привело к тому, что мы ограничили обмен инфекционными агентами среди населения», — добавила она.

Глава ФМБА рассказала, что поэтому Россия ушла «от опасности на данном этапе, от такого роста по экспоненте, резкого, пикового повышения заболеваемости».

Ранее Скворцова заявила, что до выхода на плато в ситуации с распространением в России COVID-19 осталось ещё 10—14 дней

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить