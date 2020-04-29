В Калужской области ввели масочный режим
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- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом сообщило правительство региона.
«Жители региона должны находиться в общественных местах, в общественном транспорте и магазинах только в масках», — цитирует пресс-служба врио губернатора.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае с 30 апреля вводят всеобщий масочный режим, согласно которому местные жители будут обязаны носить средства защиты в общественных местах и в транспорте.
В Хакасии также рассматривается вопрос о введении масочного режима в регионе.