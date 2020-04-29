В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщило правительство региона.

«Жители региона должны находиться в общественных местах, в общественном транспорте и магазинах только в масках», — цитирует пресс-служба врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с 30 апреля вводят всеобщий масочный режим, согласно которому местные жители будут обязаны носить средства защиты в общественных местах и в транспорте.

В Хакасии также рассматривается вопрос о введении масочного режима в регионе.