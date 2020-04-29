Глава Хакасии объявил о продлении режима самоизоляции в регионе

Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлён третий раз с начала распространения коронавируса, сообщил глава региона Валентин Коновалов.

«Было принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции», — написал Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава республики отметил, что рассматривается вопрос о введении масочного режима в регионе.

«На въездах в республику из соседних регионов установлено семь контрольно-пропускных пунктов, был рассмотрен вопрос о повышении эффективности их работы», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.