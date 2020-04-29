Жителей Приморского края обязали носить маски с 30 апреля

В Приморском крае с 30 апреля вводят всеобщий масочный режим, согласно которому местные жители будут обязаны носить средства защиты в общественных местах и в транспорте.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты», — заявили местные власти.

Указывается, что о соответствующем решении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 апреля объявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

При этом главный санитарный врач региона Татьяна Детковская уточнила, что ношение масок, респираторов и других средств защиты органов дыхания жители обязаны носить «при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси».

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