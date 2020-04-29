Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

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Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее специалисты сообщали о возможном окончании эпидемии 20 июля. По их предыдущей оценке, ситуация с коронавирусом в России должна была нормализоваться к 28 мая на 99%.

Также сроки были сдвинуты в других странах: США — к 5 сентября, Италии — к 30 августа.

Ранее Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.

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