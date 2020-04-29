Искусственный интеллект предсказал пик эпидемии коронавируса в России

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Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
Искусственный интеллект предсказал пик эпидемии коронавируса в России
  • Reuters

Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

По его словам, было несколько сценариев.

«Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придётся на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее», — заявил Ведяхин.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая. Он напомнил, что пик заболеваемости СОVID-19 в России ещё не пройден, и призвал россиян быть предельно дисциплинированными.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил в беседе с НСН ситуацию с коронавирусом в России.

По его словам, когда в течение семи — десяти дней будет положительная и статистически подтверждённая тенденция, тогда уже можно будет утверждать, что страна прошла через пик.

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