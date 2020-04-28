Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
- Reuters
Так, согласно опубликованной информации, число выявленных случаев составляет 1 002 498, умерли 56 749 человек.
По подсчётам The Washington Post, число зарегистрированных в США случаев COVID-19 также превысило 1 млн, скончались — 57 089.
Ранее американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с распространением COVID-19 в США, заявил, что все части страны «либо в хорошей форме, либо ситуация улучшается».
Как отмечал президент, в США провели более 5,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию.