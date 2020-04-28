Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

Короткая ссылка
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
  • Reuters

Так, согласно опубликованной информации, число выявленных случаев составляет 1 002 498, умерли 56 749 человек.

По подсчётам The Washington Post, число зарегистрированных в США случаев COVID-19 также превысило 1 млн, скончались — 57 089.

Ранее американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с распространением COVID-19 в США, заявил, что все части страны «либо в хорошей форме, либо ситуация улучшается». 

Как отмечал президент, в США провели более 5,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить