«Подлинной солидарности нет»: как пандемия коронавируса привела к кризису евроатлантического единства

Пандемия коронавируса COVID-19 резко повысила роль национальных государств, усилив тенденции, копившиеся на протяжении многих лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, свою роль в этом процессе сыграла усталость стран от бюрократии общеевропейских институтов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла от лица всей Европы извинения Италии, оставшейся в разгар эпидемии без поддержки союза. По мнению экспертов, после завершения пандемии европейцы переосмыслят роль ЕС как гаранта единства и стабильности в регионе. Под сомнением оказались и перспективы евроатлантического сотрудничества, а также позиции США как глобального лидера, считают политологи.

Пандемия коронавируса COVID-19 привела к резкому повышению роли национальных государств по сравнению с интеграционными объединениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По мнению министра, те тенденции, которые накапливались в течение последних десятилетий, в условиях пандемии обострились и ускорились. В качестве примера Лавров привёл Евросоюз, страны — участницы которого сейчас спорят о том, кто должен взять на себя основную финансовую роль и ответственность.

«Вывод, по-моему, который из этой части противоречий напрашивается, — это резкое повышение роли национальных государств. Посмотрите, в любой части света, где есть интеграционные объединения и где их нет, всё-таки национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан», — отметил Лавров.

При этом, если говорить именно о Евросоюзе, то здесь свою роль сыграла также усталость от того, как «достаточно настырно и навязчиво» ведёт себя европейская бюрократия, полагает глава российского дипломатического ведомства.

Ещё одной важной тенденцией он назвал разрыв хозяйственных связей в мировой экономике, поскольку пандемия стала шоком как для отдельных национальных экономик, так и для всего мира в целом.

«Конечно же, мы не можем не обратить внимание, что всё это сопровождается ростом конфликтности, ростом дефицита доверия», — добавил Лавров.

Министр рассчитывает на то, что в итоге всё же возобладает понимание, что бороться с угрозами, подобными пандемии, можно только сообща.

Однако пока о тесной кооперации речь не идёт. Как рассказал глава российского МИД, целому ряду европейских стран, которые хотели обратиться к России за некоторыми видами помощи для борьбы с распространением коронавируса, запретили сделать это «старшие товарищи». Об этом Москве стало известно из разных источников, пояснил Лавров.

Секвестр возможностей

На международные усилия по борьбе с пандемией серьёзно повлияло решение руководства США заморозить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Дональд Трамп объяснил своё решение тем, что ВОЗ якобы вовремя не предупредила Вашингтон об угрозе.

По мнению главы Белого дома, одним из «самых опасных и дорого обошедшихся решений» ВОЗ стали данные ею ещё зимой рекомендации не закрывать сообщение с Китаем. Причём решение США остановить сообщение с КНР вопреки этому совету Трамп считает своей заслугой: он уверен, что благодаря этому Вашингтон смог сократить число возможных жертв вируса на территории США.

Reuters

© Denis Balibouse

Мировое сообщество негативно отреагировало на решение Вашингтона — этот шаг осудили в ООН, Евросоюзе и ряде стран. С призывом возобновить финансирование ВОЗ к американскому руководству обратились более тысячи организаций и частных лиц, включая медицинские и благотворительные структуры. По мнению подписантов, без помощи ВОЗ справиться с распространением коронавируса будет сложно не только в мире, но и непосредственно в Соединённых Штатов

Как говорится в коллективном письме к администрации Белого дома, ВОЗ обозначила стремление разобраться в ошибках, которые она допустила в ходе борьбы с пандемией.

Также по теме «Серьёзные преграды для помощи»: почему Запад не отказывается от политики санкций в условиях пандемии Группа государств в защиту Устава ООН, в которую входит и Россия, призвала отменить односторонние санкции, которые мешают борьбе с...

«Тем не менее несомненно, что усилия ВОЗ сыграли ключевую роль в сглаживании пика, замедлении темпов распространения вируса и в конечном итоге — спасении людей в США и по всему миру», — уточняют авторы письма.

Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон прислушается к этим призывам. Как пояснил в комментарии RT политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, отказ финансировать ВОЗ — продолжение общей линии, которую проводит администрация Трампа.

«США выходят из многих международных организаций и договоров и возвращаться явно не собираются. Сомнительно, что Соединённые Штаты возобновят финансирование ВОЗ в обозримом будущем», — считает эксперт.

Сложности с финансированием программ по борьбе с коронавирусом переживает и ООН. Как сообщил 24 апреля официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, гуманитарная система ООН срочно нуждается в дополнительных средствах для того, чтобы бороться с распространением COVID-19 и в то же время реализовывать запланированные до пандемии гуманитарные программы.

Reuters

© Nick Oxford

Так, план глобального гуманитарного реагирования на COVID-19, представленный месяц назад, требует инвестиций в $2 млрд. Однако, отметил Дюжаррик, по состоянию на 24 апреля удалось собрать менее половины этой суммы — $697 млн.

Что касается ВОЗ, то восполнить пробел в финансировании организации, возникший после решения властей США, планируют Евросоюз и Канада. ЕС намерен провести в начале мая крупную конференцию, посвящённую этому вопросу. Ожидается, что в ней примет участие канадская сторона.

«На данном этапе мы не расположены к тому, чтобы кого-либо обвинять или политизировать данный вопрос. Мы — и лидеры ЕС неоднократно об этом высказывались — сожалеем, что США решили приостановить свои взносы в бюджет ВОЗ», — заявил исполняющий обязанности посла ЕС в Канаде Брис де Схитере.

«Эффективность ограничена»

Напомним, что в начале апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию и Китай в попытках использовать санитарный кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, для продвижения своих интересов в мире. По мнению чиновника, истинной целью помощи, которую оказали Россия и КНР другим странам, было увеличение геополитического веса Пекина и Москвы.

Боррель заявил, что таким образом российские и китайские власти пытаются показать, что «определённые политические системы» эффективнее европейских, и повлиять на общественное мнение в ЕС.

Жозеп Боррель

Reuters

© Francois Lenoir/Pool

При этом, как рассказал в своей колонке для газеты Politico постоянный представитель Италии при ЕС Маурицио Массари, Рим ещё в начале марта обращался за поддержкой к общеевропейским институтам, но не получил ожидаемой помощи. Итальянские власти попросили Брюссель запустить механизм гражданской защиты Евросоюза для поставок медицинских средств индивидуальной защиты.

«Навстречу пошёл лишь Китай. Явно не лучшее проявление европейской солидарности», — отметил дипломат.

Как отметил в беседе с RT завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, в ситуации с Италией европейская бюрократия действовала в рамках своих полномочий.

«Ситуация продемонстрировала, что эффективность европейских институтов довольно ограничена. Неизвестно, как ЕС из этого кризиса будет выходить, уже сейчас звучат разные мнения. Европа раскололась не только с востока на запад, но и с севера на юг, противоречия между странами только усугубились», — считает Воронов.

По его мнению Воронова, из всей этой ситуации можно сделать двоякие выводы.

Также по теме Долговая зона: чем может угрожать экономике Европы рекордный рост дефицита бюджета В 2019 году дефицит бюджета еврозоны вырос впервые за последние девять лет — с 0,5% до 0,6% ВВП. При этом уже в 2020 году на фоне...

«С одной стороны, возникнет необходимость в общих решениях, усилении евроинтеграции, но с другой стороны — в укреплении национальных государств, национальных решений. Эта двойственность приведёт к дальнейшему обострению противоречий», — полагает эксперт.

Впоследствии европейские чиновники признали свою вину перед Италией. Выступая в середине апреля на онлайн-сессии Европарламента, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично принесла извинения Риму от лица всей Европы. Политик заявила, что никто в ЕС не был готов к ситуации с коронавирусом и многие стране попросту не смогли откликнуться, когда Италия нуждалась в поддержке.

«И да, правильно, что за это Европа в целом приносит искренние извинения», — заявила глава ЕК, добавив, что «в извинениях есть смысл только тогда, когда вслед за ними меняется поведение».

«Правда в том, что спустя недолгое время все осознали: ради своей защиты мы должны защищать друг друга. Верно и то, что Европа теперь — сердце солидарности в мире», — подчеркнула она.

Акцент на необходимости объединиться сделал и глава Европейского парламента Давид Сассоли после переговоров с лидерами стран — участниц ЕС. По его словам, преодолеть экономические последствия пандемии возможно лишь в том случае, если все страны Евросоюза будут действовать сообща. Давид Сассоли особо отметил, что помощь не придёт извне, поэтому европейским государствам нужно разработать собственный «план Маршалла» по спасению экономики.

Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По мнению Дмитрия Абзалова, то, что Вашингтон практически полностью самоустранился от решения глобальной проблемы, говорит о том, что американское руководство больше не намерено поддерживать идеологему, согласно которой США являются ответственным мировым лидером, «спасителем человечества».

«Трамп не намерен поддерживать этот миф, он замкнулся на внутриамериканской повестке. Понятно, что это приведёт в будущем к тому, что роль США в качестве страны-лидера будет подвернута сомнению», — отметил Абзалов.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Евроатлантическое единство не прошло проверку на прочность, а США не желают возглавлять мировую борьбу против пандемии. Напротив, отчасти коронавирус даже подтолкнул США в заданном Трампом направлении, в сторону неоизоляционизма. Кризис, по сути, проявил неспособность Вашингтона быть глобальным лидером в полном смысле этого слова», — отметил эксперт в беседе с RT.

Кризис стереотипов

Рост противоречий и дистанции между странами, ещё вчера считавшими друг друга ближайшими партнёрами, является закономерной реакцией на глобальный кризис, считают эксперты.

«В ситуации с коронавирусом оказалось, что принимаемые на национальном уровне решения более эффективны, чем работа наднациональных структур. Кроме того, индивидуалистские решения правительств всегда находят большую поддержку у граждан, чем действия по линии международного партнёрства», —утверждает Воронов.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

По словам экспертов, говорить о полном крахе глобалистской модели было бы преждевременно, поскольку после завершения пандемии многие связи между странами будут восстановлены в прежних объёмах. Однако текущая ситуация станет серьёзным уроком для большинства государств.

«Прежде всего следует говорить о кризисе модели потребления. Коронавирус создал уникальную ситуацию, в которой глобальные связи оказались разрушены. И после восстановления экономик основную ставку страны будут делать уже на собственные рынки. Будут и политические последствия — коронавирус, к примеру, показал, что никакой подлинной солидарности в Евросоюзе нет», — считает Дмитрий Абзалов.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин. Он полагает, что мировое разделение труда всё равно сохранится, но кризис обнажил ряд нюансов, на которые прежде никто не обращал внимания.

«Во-первых, США отказались возглавить борьбу против глобального бедствия, забыв о мессианском пафосе. Во-вторых, оказалось, что евроатлантическая солидарность — это карточный домик, где каждый сам за себя. Стали заметны сильные и слабые стороны разных игроков. Да, мир не изменится, просто рухнут стереотипы», — подытожил эксперт.