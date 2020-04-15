Неизменные приоритеты: почему НАТО продолжит заниматься «сдерживанием» России даже в условиях пандемии коронавируса

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Североатлантический альянс будет придерживаться политики «сдерживания» России даже во время пандемии коронавируса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что военный блок усилил своё присутствие в Черноморском регионе и продолжает тесно сотрудничать с Украиной и Грузией. Столтенберг также отметил, что вызванный эпидемией экономический кризис не заставит альянс сокращать военные расходы. Эксперты полагают, что руководство НАТО пытается представить Россию в образе внешнего врага, чтобы преодолеть разобщённость среди членов альянса, проявившуюся в дни борьбы с COVID-19.
Неизменные приоритеты: почему НАТО продолжит заниматься «сдерживанием» России даже в условиях пандемии коронавируса
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

Североатлантический альянс намерен придерживаться политики «сдерживания» России даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран — членов блока.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие рядом с границами стран НАТО, в том числе в Черноморском регионе. Кроме того, она продолжает поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Мы наблюдаем значительное наращивание военного потенциала в Крыму, а также военно-морского присутствия в Чёрном море», — заявил Столтенберг.

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По его словам, альянс считает действия Москвы одной из главных угроз своей безопасности наряду с терроризмом, киберугрозами и ростом влияния Китая. В связи с этим, пояснил Столтенберг, военный блок намерен не только помогать входящим в него странам в борьбе с пандемией COVID-19, но и продолжать выполнять свои обязанности в сфере безопасности.

«Мы имели дело с этими проблемами в области безопасности до начала пандемии коронавируса, во время пандемии, и, думаю, они никуда не денутся и после окончания пандемии. Это лишь подчёркивает тот факт, что НАТО должно иметь возможность оказывать помощь в сфере борьбы с коронавирусом, но в то же время выполнять свою ключевую задачу по обеспечению безопасности всех стран альянса. Именно это мы и делаем», — отметил генсек организации.

Комментируя эту позицию, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что в то время, когда Россия предлагает сделать шаг навстречу для совместной борьбы с COVID-19, страны Запада продолжают придерживаться конфронтационного курса.

«Владимир Путин обратился к мировому сообществу с предложением отказаться от санкций и торговых войн для облегчения борьбы с коронавирусом. Но, как мы видим, НАТО от своей политики не отказывается. Экономический кризис и вирус — явления временные, а политика сдерживания России со стороны Запада остаётся неизменной», — констатировал собеседник RT.

Черноморское присутствие

Во время пресс-конференции Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО усилило военное присутствие в Чёрном море, включая морские и сухопутные соединения в Румынии, и тесно сотрудничает с партнёрами в регионе в лице Украины и Грузии.

Так, 23 марта в акваторию Чёрного моря зашли фрегат Virginio Fasan ВМС Италии и фрегат Fredericton ВМС Канады. Эти корабли действуют в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2). В конце февраля в Чёрное море заходил американский ракетный эсминец USS Ross, который провёл там совместные учения с румынским фрегатом Marasesti и флагманом украинских ВМС фрегатом «Гетман Сагайдачный», а также посетил с визитом болгарский порт Варна.

  • Эсминец ВМС США Carney в акватории Черного моря
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

11 апреля грузинские власти сообщили, что корабли 2-й группы НАТО провели совместные учения с катерами береговой охраны погранполиции в территориальных водах страны. На днях в Черноморский регион прибыл ещё один американский корабль — эсминец USS Porter. Командование 6-го флота американских ВМС сообщило, что вместе с кораблями стран — партнёров по Чёрному морю он будет «обеспечивать безопасность» в регионе.

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Следует добавить, что в начале апреля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что члены альянса продолжат предпринимать определённые шаги, направленные на поддержку вступления в блок Украины и Грузии. Хатчинсон отметила, что союзники намерены помочь Тбилиси и Киеву «противостоять российской агрессии».

Усиление активности НАТО в акватории Чёрного моря, а также заявления о сотрудничестве с Украиной и Грузией свидетельствуют о желании Североатлантического альянса создать некий заградительный барьер вокруг России, считает Константин Блохин.

«НАТО хочет воплотить в жизнь проект санитарного кордона, который предполагает изоляцию России на территории от Балтики до Чёрного моря. Альянс пытается выстроить этот кордон, присоединив к этому проекту Грузию, Украину, а также Армению, которую всячески пытаются расшатать внутренне», — отметил эксперт.

Он добавил, что таким образом альянс проверяет Россию на прочность по периметру её границ, что приводит к росту напряжённости в мире.

Неприкосновенные расходы

В ходе пресс-конференции Столтенберг также заявил, что страны НАТО не обсуждают сокращение расходов на оборону из-за пандемии коронавируса. Генсек организации отметил, что члены блока должны сохранить расходы на оборону на необходимом уровне даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

При этом ситуация с COVID-19 уже влияет на функционирование альянса. Так, в середине марта из-за распространения коронавируса НАТО пришлось существенно сократить масштаб учений Defender Europe 2020. В рамках этих манёвров США перебросили в Европу несколько тысяч единиц военной техники и намеревались направить в регион не менее 20 тыс. военнослужащих, однако от этих планов пришлось отказаться.

  • Американская военная техника перед отправкой на учения Defender Europe 2020
  • © U.S. Army photo / Kimberly Spinner

Эти манёвры должны были стать крупнейшими в Европе с конца холодной войны. По сценарию, страны НАТО должны были отразить неядерное нападение некоего противника с Востока. Однако из-за распространения COVID-19 учения пришлось отменить.

«Да, они прошли не по плану, но всё равно продемонстрировали приверженность США защите Европы», — отметил Столтенберг 19 марта.

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При этом другие учения, меньшего масштаба, на границах с Россией НАТО отменять не стало: в Латвии 13 апреля стартовали манёвры альянса под названием Steel Brawler, в которых примут участие около 600 солдат и порядка ста единиц техники.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с RT констатировал, что сложившаяся в мире ситуация помешала НАТО провести полномасштабные манёвры.

«Отменены мощные учения Defender Europe 2020, переброска войск из США приостановлена, а те учения, которые проходят в Прибалтике, больше несут опасность для здоровья военнослужащих, чем укрепляют альянс», — пояснил эксперт.

Союзническая помощь 

В ходе пресс-конференции Йенса Столтенберга также спросили, не намерен ли альянс оказать какую-либо помощь России в борьбе с эпидемией. На это он ответил, что от Москвы таких запросов не поступало.

Напомним, что российская сторона ранее направила в Италию несколько самолётов с медицинским оборудованием и военными медиками, а в США борт из РФ доставил необходимое оборудование и средства защиты, дефицит которых испытывают медики Нью-Йорка.

Столтенберг заявил, что сейчас НАТО играет координационную роль в борьбе с пандемией. По словам генсека альянса, организация определяет, у каких стран есть свободные медицинские ресурсы и возможности для их доставки.

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Однако эксперты отмечают, что ситуация с распространением коронавируса показала несостоятельность евроатлантических объединений и бюрократических структур.

«Сегодня страны Европы закрылись друг от друга, а такие структуры, как ЕС, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, никак не могут координировать усилия. Столтенберг просто отрабатывает деньги на своей должности, заявляя, что НАТО борется, находится в режиме готовности, хотя это не так», — заявил Андрей Кошкин.

В такой ситуации, пояснил эксперт, западные элиты пытаются разыграть карту внешнего врага, на которого можно списать все свои беды и ошибки. На эту роль уже давно назначили Россию, отмечает Кошкин.

С подобной оценкой ситуации согласен и Константин Блохин, отметивший, что евроатлантическая солидарность «трещит по швам».

«Альянс хочет подобными заявлениями объединить свои страны, консолидировать их. Одновременно с этим, обвиняя Россию, они стремятся заставить всех забыть о собственных промахах», — заключил эксперт.

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