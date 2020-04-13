«Пандемия не остановила маховик манёвров»: как НАТО проводит учения в Латвии в условиях распространения коронавируса
- Учения Crystal Arrow 2020
- Reuters
- © Ints Kalnins
Несмотря на распространение коронавируса, в Латвии с 13 по 18 апреля пройдут военные учения НАТО Steel Brawler. Об этом сообщила пресс-служба Национальных вооружённых сил страны.
Среди стоящих перед военнослужащими задач — улучшение боевых возможностей размещённой в республике боевой группы расширенного присутствия НАТО, а также отработка слаженности действий вооружённых сил.
Манёвры, в которых примут участие около 600 солдат и 100 единиц военной техники, будут проходить в Даугавпилсском крае на полигоне Meža Mackeviči.
Указывается, что во время учений возможно ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах в связи с перемещением военной техники.
Напомним, многонациональная боевая группа НАТО, размещённая в Латвии и возглавляемая Канадой, насчитывает более тысячи военных из этой североамериканской страны, а также из Албании, Чехии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Этот батальон регулярно участвует в учениях вместе с Национальными вооружёнными силами республики.
При этом в конце марта сообщалось, что у нескольких военнослужащих международного батальона в Латвии была обнаружена коронавирусная инфекция.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 апреля в республике в общей сложности выявлено более 650 случаев заражения, пятеро заболевших скончались.
На данный момент в стране действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки были остановлены, а массовые мероприятия оказались под запретом. Кроме того, не работают школы и вузы. Латвийские власти призывают жителей не покидать свои дома и на Пасху, чтобы предотвратить распространение вируса.
- Военные НАТО
- Flickr
- © Latvijas armija
Учения в условиях пандемии
Стоит отметить, что учения Steel Brawler — не первые манёвры НАТО в Латвии, которые пройдут в условиях пандемии.
Так, в конце марта завершились тренировки Iron Spear 2020, которые проходили на Адажском полигоне. В них приняли участие военнослужащие и военная техника механизированной пехотной бригады сухопутных сил и боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.
Во время учений выполнялись упражнения по боевой стрельбе из танков и бронетехники, а также отрабатывались задачи по координации между латвийскими и союзными вооружёнными силами.
Ранее, в начале марта в Латвии стартовали военные учения Crystal Arrow 2020, в которых планировалось задействовать около 2,5 тыс. военнослужащих Североатлантического альянса, в том числе из Канады, Испании, Италии, Дании, Чехии, Польши, Словакии, Словени, Черногории и Албании. Тренировки закончились только в середине месяца.
При этом блок принял решение не отменять полностью манёвры Defender Europe 2020 в Восточной Европе, в которых планировалось задействовать около 40 тыс. военных, а только сократить их масштаб и пересмотреть формат. Об этом ранее сообщило Европейское командование Вооружённых сил США. Как отмечал Марк Эспер, одна из задач манёвров — изменить «плохое поведение» Москвы.
- Военные учения Iron Spear 2020
- Flickr
- © Latvijas armija
Кризис НАТО
Проведение очередных учений, несмотря на жёсткие карантинные меры в Европе, говорит о том, что НАТО стремится продвигать свои геополитические интересы при любых условиях.
«Изначально была надежда на то, что чрезвычайные обстоятельства немного изменят поведение альянса и самой Латвии, что позиционирование республики в этот сложный момент будет каким-то другим. Не дружественным по отношению к России, но хотя бы более нейтральным. Однако этого не произошло», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
При этом заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что сложившаяся ситуация говорит также и о том, что для стратегов НАТО жизнь и здоровье военных вторичны и зачастую «не представляют никакой ценности».
«Приоритетным является только исполнение военной программы. Даже такое бедствие, как пандемия, которая охватила весь мир и, кстати, серьёзным образом сказалась на населении Латвии и даже на политической элите республики (среди латвийских министров и депутатов есть заражённые и ушедшие на карантин), не в состоянии остановить манёвры альянса в Прибалтике. И это несмотря на то, что мы получаем информацию о заражениях в рядах военнослужащих стран НАТО», — констатировал аналитик в разговоре с RT.
Николай Межевич также подчеркнул, что учения НАТО в Латвии в нынешних обстоятельствах — «самый яркий показатель того, что альянс ни перед чем не остановится, наращивая военную активность у российских границ». По словам эксперта, блок искусственно создал врага в лице России, а сейчас поддерживает этот миф, чтобы консолидировать альянс на фоне кризиса НАТО, который ещё больше усилился в условиях пандемии.
«Страны НАТО готовы воевать между собой из-за масок и респираторов, не стремятся помогать друг другу. Это лишний раз доказывает, что среди стран блока нет хвалёного евро-атлантического единства, а есть лишь его напускная демонстрация», — заявил аналитик.
- Символика НАТО
- © Francois Lenoir/Reuters
Между тем, как отметил Владимир Шаповалов, блок продолжает проводить учения вблизи границ Российской Федерации в режиме нон-стоп.
«Возникшая ситуация в Латвии с продолжающимися учениями НАТО означает, что даже пандемия, которая унесла жизни множества людей, в первую очередь в странах Запада, неспособна остановить маховик военных манёвров альянса, который заведён, который действует, который постоянно функционирует и набирает всё большие обороты», — сказал эксперт.
При этом аналитики сходятся во мнении, что такая активность НАТО несёт потенциальную опасность для России.
«Латвия граничит с РФ, недалеко находится и Санкт-Петербург. Россия защищена от возможных провокаций, её вооружённые силы смогут их нейтрализовать. Однако мы не застрахованы от последствий, которые могут возникнуть в результате внештатных ситуаций во время учений НАТО. Серьёзность положения усугубляется тем, что активнее всего манёвры проводятся в Балтии, где политические элиты откровенно щеголяют своей русофобией», — заключил Шаповалов.
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