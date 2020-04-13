«Пандемия не остановила маховик манёвров»: как НАТО проводит учения в Латвии в условиях распространения коронавируса

В Латвии 13 апреля, несмотря на пандемию COVID-19, стартуют военные учения НАТО Steel Brawler. Об этом сообщила пресс-служба Национальных вооружённых сил страны. Цель манёвров — увеличить возможности размещённой в Латвии боевой группы расширенного присутствия блока. Ранее сообщалось, что у нескольких военнослужащих альянса в Латвии был обнаружен коронавирус. По мнению аналитиков, проведение учений в условиях распространения болезни говорит о том, что НАТО готово продвигать свои геополитические интересы при любых условиях. Эксперты отмечают, что истинные цели блока остаются прежними — создать напряжённость у российских границ, а также продемонстрировать внутреннее «единство».

Несмотря на распространение коронавируса, в Латвии с 13 по 18 апреля пройдут военные учения НАТО Steel Brawler. Об этом сообщила пресс-служба Национальных вооружённых сил страны.

Среди стоящих перед военнослужащими задач — улучшение боевых возможностей размещённой в республике боевой группы расширенного присутствия НАТО, а также отработка слаженности действий вооружённых сил.

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Манёвры, в которых примут участие около 600 солдат и 100 единиц военной техники, будут проходить в Даугавпилсском крае на полигоне Meža Mackeviči.

Указывается, что во время учений возможно ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах в связи с перемещением военной техники.

Напомним, многонациональная боевая группа НАТО, размещённая в Латвии и возглавляемая Канадой, насчитывает более тысячи военных из этой североамериканской страны, а также из Албании, Чехии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Этот батальон регулярно участвует в учениях вместе с Национальными вооружёнными силами республики.

При этом в конце марта сообщалось, что у нескольких военнослужащих международного батальона в Латвии была обнаружена коронавирусная инфекция.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 апреля в республике в общей сложности выявлено более 650 случаев заражения, пятеро заболевших скончались.

На данный момент в стране действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки были остановлены, а массовые мероприятия оказались под запретом. Кроме того, не работают школы и вузы. Латвийские власти призывают жителей не покидать свои дома и на Пасху, чтобы предотвратить распространение вируса.

Военные НАТО

Flickr

© Latvijas armija

Учения в условиях пандемии

Стоит отметить, что учения Steel Brawler — не первые манёвры НАТО в Латвии, которые пройдут в условиях пандемии.

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Так, в конце марта завершились тренировки Iron Spear 2020, которые проходили на Адажском полигоне. В них приняли участие военнослужащие и военная техника механизированной пехотной бригады сухопутных сил и боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Во время учений выполнялись упражнения по боевой стрельбе из танков и бронетехники, а также отрабатывались задачи по координации между латвийскими и союзными вооружёнными силами.

Ранее, в начале марта в Латвии стартовали военные учения Crystal Arrow 2020, в которых планировалось задействовать около 2,5 тыс. военнослужащих Североатлантического альянса, в том числе из Канады, Испании, Италии, Дании, Чехии, Польши, Словакии, Словени, Черногории и Албании. Тренировки закончились только в середине месяца.

При этом блок принял решение не отменять полностью манёвры Defender Europe 2020 в Восточной Европе, в которых планировалось задействовать около 40 тыс. военных, а только сократить их масштаб и пересмотреть формат. Об этом ранее сообщило Европейское командование Вооружённых сил США. Как отмечал Марк Эспер, одна из задач манёвров — изменить «плохое поведение» Москвы.

Военные учения Iron Spear 2020

Flickr

© Latvijas armija

Кризис НАТО

Проведение очередных учений, несмотря на жёсткие карантинные меры в Европе, говорит о том, что НАТО стремится продвигать свои геополитические интересы при любых условиях.

«Изначально была надежда на то, что чрезвычайные обстоятельства немного изменят поведение альянса и самой Латвии, что позиционирование республики в этот сложный момент будет каким-то другим. Не дружественным по отношению к России, но хотя бы более нейтральным. Однако этого не произошло», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

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При этом заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что сложившаяся ситуация говорит также и о том, что для стратегов НАТО жизнь и здоровье военных вторичны и зачастую «не представляют никакой ценности».

«Приоритетным является только исполнение военной программы. Даже такое бедствие, как пандемия, которая охватила весь мир и, кстати, серьёзным образом сказалась на населении Латвии и даже на политической элите республики (среди латвийских министров и депутатов есть заражённые и ушедшие на карантин), не в состоянии остановить манёвры альянса в Прибалтике. И это несмотря на то, что мы получаем информацию о заражениях в рядах военнослужащих стран НАТО», — констатировал аналитик в разговоре с RT.

Николай Межевич также подчеркнул, что учения НАТО в Латвии в нынешних обстоятельствах — «самый яркий показатель того, что альянс ни перед чем не остановится, наращивая военную активность у российских границ». По словам эксперта, блок искусственно создал врага в лице России, а сейчас поддерживает этот миф, чтобы консолидировать альянс на фоне кризиса НАТО, который ещё больше усилился в условиях пандемии.

«Страны НАТО готовы воевать между собой из-за масок и респираторов, не стремятся помогать друг другу. Это лишний раз доказывает, что среди стран блока нет хвалёного евро-атлантического единства, а есть лишь его напускная демонстрация», — заявил аналитик.

Символика НАТО

© Francois Lenoir/Reuters

Между тем, как отметил Владимир Шаповалов, блок продолжает проводить учения вблизи границ Российской Федерации в режиме нон-стоп.

«Возникшая ситуация в Латвии с продолжающимися учениями НАТО означает, что даже пандемия, которая унесла жизни множества людей, в первую очередь в странах Запада, неспособна остановить маховик военных манёвров альянса, который заведён, который действует, который постоянно функционирует и набирает всё большие обороты», — сказал эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что такая активность НАТО несёт потенциальную опасность для России.

«Латвия граничит с РФ, недалеко находится и Санкт-Петербург. Россия защищена от возможных провокаций, её вооружённые силы смогут их нейтрализовать. Однако мы не застрахованы от последствий, которые могут возникнуть в результате внештатных ситуаций во время учений НАТО. Серьёзность положения усугубляется тем, что активнее всего манёвры проводятся в Балтии, где политические элиты откровенно щеголяют своей русофобией», — заключил Шаповалов.