«Геополитическое мародёрство»: как Литва напоминает НАТО о «российской угрозе»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещённые в стране силы НАТО, и в частности США, позволяют эффективно сдерживать «российскую угрозу». Эксперты отмечают, что литовский лидер, пришедший к власти в 2019 году, продолжил антироссийский курс своей предшественницы Дали Грибаускайте. Ранее он заявлял, что альянс должен признать Москву «угрозой», а также обвинял РФ в попытке «переписать историю» Второй мировой войны. По словам аналитиков, власти Литвы пытаются углублять разногласия между Россией и НАТО, поскольку без этой конфронтации ценность Вильнюса как союзника значительно упадёт.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение военного контингента НАТО, и в частности США, в Прибалтике является «сильным сдерживающим фактором» для России. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу», — сказал Науседа, добавив, что силы альянса в республике должны быть хорошо подготовлены.

Комментируя RT высказывание Науседы, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что у России нет и никогда не было намерений нападать на Литву.

«Откровенно говоря, немного смешно слышать такие речи из уст главы государства. Во-первых, никто на Литву нападать не собирался, иначе никто не дал бы ей в 1991 году независимость. Во-вторых, я не очень представляю, какими силами Литва в случае чего может «сдерживать» Россию», — заявил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа

© lrp.lt

Джабаров уверен, что заявление Науседы — часть усилий по поддержанию образа России как «врага альянса». Без него, считает сенатор, «сама идея существования НАТО становится непонятной и иллюзорной».

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что слова президента Литвы вписываются в общую антироссийскую риторику стран Прибалтийского региона.

«Государственная идеология Литвы, как и других прибалтийских республик, основана на русофобии и отрицании положительной роли России. Это фундамент их существования и смысл независимости. Литва воспринимает себя как жертву и одновременно форпост Запада перед лицом «варварской России», — рассказал он в беседе с RT.

Американское присутствие

Литва рассматривает Соединённые Штаты как «одного из самых значительных союзников». Как говорится в материалах Минобороны Литвы, поддержка США сыграла решающую роль в процессе интеграции республики в НАТО. В рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) в Литве расквартирован батальон американской армии, оснащённый танками, бронетехникой и артиллерией.

В задачи ВС США входит обучение литовских коллег, отработка взаимодействия в рамках учений и освоение потенциального театра военных действий. Американские войска воспринимаются Вильнюсом как сдерживающий фактор в случае возможного вооружённого конфликта.

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Сейчас в республике несут службу около 500 американских военных. В их распоряжении находятся 29 танков Abrams и 21 боевая машина пехоты Bradley.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис является сторонником расширения иностранного военного присутствия в стране. В октябре 2019 года на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр он заявил, что в НАТО должны обеспечить противовоздушную оборону дислоцированной в Литве группировки альянса.

Помимо иностранных войск, с 2015 года в Литве расквартировано подразделение по интеграции сил НАТО, призванное содействовать оперативному развёртыванию (в течение 48 часов) сил быстрого реагирования.

По данным аналитического портала Global Firepower, которое занимается оценкой военной мощи государств, Литва не обладает собственной боевой авиацией. Небо над Литвой и другими прибалтийскими республиками патрулируют самолёты стран — членов НАТО. Так, на сайте Минобороны Литвы сообщается, что с 3 по 9 февраля истребители воздушной миссии альянса дважды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолётов РФ.

По старому пути

Гитанас Науседа был избран президентом Литвы в мае 2019 года. На этом посту он сменил Далю Грибаускайте, которая запомнилась крайне антироссийской риторикой. По словам посла России в Литве Александра Удальцова, на первом этапе существовали определённые надежды, что новый глава государства займёт более прагматичную позицию в отношениях с Москвой, однако этого не произошло.

«К сожалению, каких-то позитивных подвижек в наших двусторонних отношениях с Литвой в прошедшем году не произошло. Хотя на определённом этапе были, не скрою, надежды, когда состоялись выборы президента Литвы. Но, к сожалению, практика показала, что новое руководство этой страны пошло по пути, проторённому предшественницей — Далей Грибаускайте. Антироссийская линия не ослабла, а даже в чём-то активизировалась, что мы с сожалением констатируем», — приводит слова Удальцова РИА Новости.

Дипломат добавил, что между Россией и Литвой сегодня не работают никакие межгосударственные форматы общения.

Посол России в Литве Александр Удальцов

© Посольство РФ в Литве

Схожей точки зрения придерживаются и опрошенные RT эксперты. По их словам, новые власти Литвы продолжили антироссийский курс.

Так, в августе Науседа заявил, что переговоры с Россией на высшем уровне маловероятны из-за ситуации на Украине. А в октябре министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что Вооружённые силы страны намерены полностью отказаться от использования российских военных технологий и техники к 2025 году. Речь идёт о по-прежнему состоящих на вооружении Литвы вертолётах Ми-8, которые предполагается заменить американскими аналогами.

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В декабре 2019 года Науседа отметился двумя антироссийскими высказываниями. Сначала он заявил о важности признать Россию «угрозой», а затем обвинил Москву в попытках «переписать» историю Второй мировой войны.

«В последнее время Россия усердно пытается переписать историю. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова — Риббентропа на болезненную историю Европы», — написал он в Facebook.

Андрей Суздальцев называет русофобские обвинения Литвы выдумками. По его словам, призывы Вильнюса противостоять России противоречат здравому смыслу.

«Заявления Литвы о «российской угрозе» лишены какой-либо реальной основы. Крики об «оккупации» со стороны России обусловлены тем, что Вильнюс пытается быть нужным НАТО, пытается встроиться в стратегию альянса, где ему не находится места», — заявил аналитик.

Русофобия как способ выживания

Как полагают аналитики, заявления Гитанаса Науседы на Мюнхенской конференции о необходимости сдерживания «российской угрозы» свидетельствуют об отсутствии содержательности литовской внешней политики.

«Президенту Литвы больше не о чем говорить на конференции по безопасности в Мюнхене. Единственное, что власти этих несчастных постсоветских стран могут транслировать на подобных мероприятиях, — это без конца повторять мантру о мифической российской угрозе», — констатировал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Американские войска в Литве

AFP

© Petras Malukas

Эксперт отмечает, что Вильнюс в очередной раз пытается использовать русофобские высказывания для обоснования просьб к западным государствам предоставить финансовую и военную помощь.

Подобное мнение разделяет и Суздальцев.

«С позиции Вильнюса «незавидная роль» и «самоотверженный подвиг» Балтийских стран в противостоянии с Москвой подразумевают определённую компенсацию. По этой причине они постоянно просят США и Запад оказать им военную помощь, вложить инвестиции в экономику, построить базы или выделить деньги на закупку вооружений», — отметил он.

В этих условиях, продолжает Суздальцев, Вильнюс напрямую заинтересован в дальнейшем развитии конфронтации между Западом и РФ.

«Литва ведёт себя как типичный лимитроф и одновременно как геополитический мародёр, пытающийся нажиться на конфронтации России и Запада. Чем хуже наши отношения, тем больше внимания Запад уделяет Прибалтике. Литва критически заинтересована в обострении геополитический обстановки и пытается стравить НАТО с Москвой. Для них это способ выживания», — констатировал эксперт.

Вашингтон же пользуется этой ситуацией, чтобы разместить свою военную инфраструктуру вблизи российских границ, указывает аналитик.

Впрочем, эксперты выразили уверенность, что войска НАТО в Прибалтике с военной точки зрения не представляют реальной угрозы для РФ.

«Никакой опасности нет, так как суверенитет РФ и её союзников обеспечен на многие десятилетия вперёд успехами российской оборонной промышленности и наличием вооружений, не имеющих аналогов в мире. В США и НАТО об этом прекрасно осведомлены», — подытожил Алексей Мартынов.