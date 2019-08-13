Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире телеканала LRT.

«Пока у нас такая ситуация на Украине, пока у нас продолжается эскалация напряжённости во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу», — цитирует Интерфакс главу государства.

Таким образом Науседа ответил на вопрос о возможных темах разговора с Путиным.

Президент Литвы сообщил, что у Евросоюза нет единой позиции по отношению к России, но Литва, как страна-сосед РФ, осознаёт всю опасность и риски.

12 июля Путин поздравил Науседу с вступлением в должность, пожелав «успехов, а также здоровья и благополучия».

В конце мая Науседа отмечал, что не может обещать, что отношение к Москве изменится, поскольку тогда «Литва продемонстрирует, что предаёт своих партнёров на Украине». 

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