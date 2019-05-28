Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией

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Экономист Гитанас Науседа, лидирующий на выборах президента Литвы, рассказал, какими видит отношения с Россией и Белоруссией.
Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией
  • © РИА Новости

По его словам, он не обещает, что отношение к Москве изменится, поскольку тогда «Литва продемонстрирует, что предаёт своих партнёров на Украине». 

При этом Науседа отметил необходимость улучшения диалога с Минском.

«Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией — диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать», — цитирует его Sputnik Литва.

Он также выступил за более тесное сотрудничество с Латвией и Эстонией.

Ранее член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал результаты второго тура президентских выборов в Литве.

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