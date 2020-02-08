«Работают двойные стандарты»: посол России предупредил Латвию и Эстонию об ответе за травлю журналистов

Эстонию и Латвию ожидает ответ от России в рамках международного права в связи с травлей и гонениями на журналистов и СМИ. Об этом заявил посол РФ в Риге Евгений Лукьянов. По его словам, мало надежд на то, что обращения к властям этих стран помогут исправить ситуацию, поскольку действуют двойные стандарты. Ранее в прибалтийских республиках заблокировали счета журналистов, работающих с российскими медиа. Как отметили в Госдуме, Москва должна указывать мировому сообществу на абсурдность происходящего. При этом в Совфеде подчеркнули, что должны последовать жёсткие ответные меры на подобные дискриминационные действия.

Россия встанет на защиту сотрудников средств массовой информации, которых преследуют в прибалтийских государствах, заявил посол РФ в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчётной пресс-конференции, посвящённой Дню дипломатического работника. По его словам, в Москве пока проявляют терпение, но рано или поздно ответ будет дан.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов в своей стране. Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали. Надежды на результат мало, потому что работают двойные стандарты», — цитирует Лукьянова Sputnik Латвия.

Он констатировал, что за рубежом происходит деление «на своих и чужих», несмотря на декларации о существовании свободы слова и свободы на получение информации. По его словам, «чужим» в этой системе координат «пытаются закрыть рот».

«В нынешней охоте на ведьм журналистов зацепило мимоходом. Если бы это касалось только журналистов, это был бы один разговор. Но эта «охота» коснулась многих сфер бизнеса, так или иначе связанного с Россией. В совокупности бизнес потерял около 10 миллиардов евро... Нарушаются контракты, и тут же появляются претензии, накапливаются обязательства... А счёт заблокирован, и всё. У нас так в 90-е бандиты «работали», — указал российский дипломат, подчеркнув, что банки обкрадывают сами себя из страха.

Как сообщает Sputnik Латвия, ранее в этой прибалтийской республике банки стали блокировать и закрывать счета журналистов, сотрудничающих с российскими изданиями. Причём согласно директиве Европейского парламента, резидент страны Евросоюза имеет право открыть в любом государстве ЕС счёт для основных платежей и ему могут отказать только в том случае, если он занимается отмыванием денег, мошенничеством или финансированием терроризма.

Вдобавок, 5 февраля Служба госбезопасности Латвии провела обыски в офисе компании «Балтийский медиа альянс», который транслировал на территории страны русскоязычные каналы. Напомним, в ноябре 2019 года латвийский национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию в республике девяти русскоязычных каналов, поскольку их выгодоприобретателем является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.

«Отказ банков оказывать финансовые услуги журналистам — оскорбление, ведь в современном мире такие санкции применяются только к террористам. Стремясь зачистить медиаполе своих стран от любой критики, власти прибалтийских стран идут на любое абсурдное, зачастую нарушающее основы международного права, действо. Мы не в состоянии изменить политику этих стран, изменения в ней необратимы. Но корректировать её, указывать мировому сообществу на происходящее, обязаны», — заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Кроме того, в Эстонии власти пригрозили работникам местного бюро Sputnik уголовными делами, если те не разорвут трудовые отношения с организацией. В результате с 1 января 2020 года Sputnik Эстония был вынужден прекратить свою деятельность.

Как сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, вопрос о развязанной эстонскими властями кампании запугивания и давления на журналистов был поднят на заседании постоянного совета ОБСЕ 18 января. По её словам, в защиту российских журналистов выступили представители международных организаций, а также генсек ОБСЕ Томас Гремингер и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Мы в очередной раз требуем от официального Таллина соблюдать принятые суверенным государством, свободным государством обязательства, прекратить репрессивную политику в отношении СМИ в нарушение основополагающих принципов международного права, касающихся обеспечения свободы выражения мнений, равного доступа к информации», — указывала Захарова в ходе брифинга 30 января.

«От заявлений к конкретным действиям»

Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, происходящее с российскими гражданами в прибалтийских государствах выходит за рамки всех общепринятых в Европе высоких ценностей.

«Я сторонник вообще очень жёстких, адекватных мер, когда речь идёт о свободе слова, о возможности наших журналистов действовать в третьих странах, доносить объективную и достоверную информацию до своих слушателей и читателей», — сказал собеседник RT.

По его словам, вызывает удивление то, как на Западе равнодушно относятся к тому, что считается одним из столпов европейского сообщества: свободе слова, свободе журналистской деятельности.

«Поэтому я считаю, что, во-первых, этому надо давать очень резкую оценку и просто показывать, что это двойные стандарты. И действительно европейское сообщество почему-то в одних случаях демонстрирует любовь к свободе слова, а в других случаях закрывает глаза на явную дискриминацию. А второе — я полагаю, что нужно включать механизм санкций против конкретных чиновников соответствующих стран, конкретных структур банков, которые совершают эти неправомерные действия. Чем жёстче мы будем реагировать, не оставляя без внимания ни один случай таких гонений против наших и местных журналистов, тем, наверное, это будет справедливее и результативнее», — пояснил сенатор.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полагает, что изменения позиции стран Прибалтики можно добиться только ответными действиями.

«Когда на наших журналистов идёт «охота на ведьм», когда им не дают работать, когда им угрожают — это только лишь маленькие штрихи той безудержной кампании, которая сегодня проводится против России. Если мы от заявлений перейдём к конкретным действиям, то тогда политики Латвии, Эстонии, Литвы, Польши начнут разговаривать по-другому. Мы пока пытаемся найти какой-то компромисс... Когда поймут, что нас нельзя обижать, тогда изменится и риторика», — пояснил парламентарий в беседе с RT.