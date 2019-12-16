Лукашевич заявил о попытке сломать русскоязычное общество в Прибалтике

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о серьёзных нарушениях прав русскоязычного населения и попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике.

«Здесь вопиющие нарушения и международных правозащитных стандартов, и решений самой СБСЕ/ОБСЕ... Особенно это касается использования русского языка, русскоязычного образования, особенно в Латвии», — приводит его слова в ходе видеомоста Москва — Вена РИА Новости.

При этом он отметил, что международные институты ООН также обращают внимание на этот «позорный феномен».

«У нас чёткое убеждение, что всё идёт к тому, чтобы сломать вообще русскоговорящее сообщество, сломать тенденцию того, что русский язык может и должен существовать в этих государствах наряду с другими языками нацменьшинств», — подчеркнул постпред России.

По его словам, правозащитникам иногда удаётся добиваться некоторого пересмотра позиции властей Эстонии и Латвии, но этих мер недостаточно.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил о полномасштабной охоте на ведьм против защитников прав русскоязычного населения в некоторых странах Евросоюза.

МИД России также призвал ОБСЕ, ООН и Совет Европы отреагировать на закрытие в Эстонии части русских школ.

В конце апреля Конституционный суд Латвии признал законным планируемый переход русскоязычных школ на латышский язык преподавания.