МИД призвал ООН отреагировать на закрытие русских школ в Эстонии

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Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ, ООН и Совет Европы отреагировать на закрытие в Эстонии ряда русских школ.
МИД призвал ООН отреагировать на закрытие русских школ в Эстонии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Надеемся на активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационной линии Таллина в образовательной сфере для нацменьшинств, как это практикуется данными международными организациями, когда речь идёт о схожих ситуациях в других странах», — заявили в министерстве.

В октябре в Риге прошёл марш в защиту образования на русском языке, организованный Русским союзом Латвии (РСЛ).

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов в беседе с RT сообщил о результатах проведения протестных акций в стране в поддержку обучения на русском языке.

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