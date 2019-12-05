МИД призвал ООН отреагировать на закрытие русских школ в Эстонии

Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ, ООН и Совет Европы отреагировать на закрытие в Эстонии ряда русских школ.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Надеемся на активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационной линии Таллина в образовательной сфере для нацменьшинств, как это практикуется данными международными организациями, когда речь идёт о схожих ситуациях в других странах», — заявили в министерстве.

В октябре в Риге прошёл марш в защиту образования на русском языке, организованный Русским союзом Латвии (РСЛ).

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов в беседе с RT сообщил о результатах проведения протестных акций в стране в поддержку обучения на русском языке.