В Русском союзе Латвии рассказали о борьбе за русский язык в стране
- РИА Новости
Митрофанов отметил, что на прошлой неделе правящие партии Латвии договорились на уровне концепции о полном переводе всего обучения на латышский язык.
По его словам, власти говорят о желании повысить таким образом конкурентоспособность русскоязычных школьников.
«Однако для обучения государственному языку существуют другие способы, а не ликвидация русскоязычного обучения. Последние годы русскоязычные выпускники, молодые люди из русских семей, демонстрировали хорошие результаты при поступлении в учебные заведения внутри Латвийской Республики, в том числе на бюджетные отделения», — рассказал Митрофанов.
Политик добавил, что защитниками русского языка, кроме протестных акций, используются такие приёмы, как обращения в международные организации, в том числе и в ООН.
«Мы обращаемся как в суды внутри страны, так и в международный суд по правам человека в Страсбурге. Сейчас готовятся заявки по всему кругу вопросов. Основной инструмент — это внутриполитический процесс, в частности наша протестная деятельность на улицах и деятельность во всех органах власти», — заключил он.
Ранее в Риге прошёл марш в защиту образования на русском языке. Он был организован Русским союзом Латвии.
Участники шествия протестуют против полного перевода дошкольного и среднего образования на латышский язык.