В Русском союзе Латвии рассказали о борьбе за русский язык в стране

Сопредседатель партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) Мирослав Митрофанов рассказал RT о результатах проведения протестных акций в стране в поддержку обучения на русском языке.

Митрофанов отметил, что на прошлой неделе правящие партии Латвии договорились на уровне концепции о полном переводе всего обучения на латышский язык.

По его словам, власти говорят о желании повысить таким образом конкурентоспособность русскоязычных школьников.

«Однако для обучения государственному языку существуют другие способы, а не ликвидация русскоязычного обучения. Последние годы русскоязычные выпускники, молодые люди из русских семей, демонстрировали хорошие результаты при поступлении в учебные заведения внутри Латвийской Республики, в том числе на бюджетные отделения», — рассказал Митрофанов.

Политик добавил, что защитниками русского языка, кроме протестных акций, используются такие приёмы, как обращения в международные организации, в том числе и в ООН.

«Мы обращаемся как в суды внутри страны, так и в международный суд по правам человека в Страсбурге. Сейчас готовятся заявки по всему кругу вопросов. Основной инструмент — это внутриполитический процесс, в частности наша протестная деятельность на улицах и деятельность во всех органах власти», — заключил он.

Ранее в Риге прошёл марш в защиту образования на русском языке. Он был организован Русским союзом Латвии.

Участники шествия протестуют против полного перевода дошкольного и среднего образования на латышский язык.