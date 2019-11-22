В Латвии объяснили решение запретить вещание девяти российских каналов

Короткая ссылка
Решение о запрете трансляции на территории Латвии девяти российских каналов не является ограничением доступа к альтернативным источникам информации и связано с санкциями Евросоюза в отношении владельца медиахолдинга, заявили в латышском МИД.
В Латвии объяснили решение запретить вещание девяти российских каналов
  • РИА Новости

«Программы входят в холдинг, действительным выгодоприобретателем которого является Юрий Ковальчук, в отношении которого установлены санкции Европейского союза (ЕС) — за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что действие ограничительных мер ЕС в обязательном порядке распространяется на территории страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прекращение вещания ряда российских каналов в Латвии «откровенными попытками зачистки» медиапространства от альтернативных и неугодных точек зрения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить