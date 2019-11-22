В Латвии объяснили решение запретить вещание девяти российских каналов

Решение о запрете трансляции на территории Латвии девяти российских каналов не является ограничением доступа к альтернативным источникам информации и связано с санкциями Евросоюза в отношении владельца медиахолдинга, заявили в латышском МИД.

«Программы входят в холдинг, действительным выгодоприобретателем которого является Юрий Ковальчук, в отношении которого установлены санкции Европейского союза (ЕС) — за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что действие ограничительных мер ЕС в обязательном порядке распространяется на территории страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прекращение вещания ряда российских каналов в Латвии «откровенными попытками зачистки» медиапространства от альтернативных и неугодных точек зрения.