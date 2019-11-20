Россия озабочена запретом на вещание российских каналов в Латвии

Россия озабочена решение властей Латвии приостановить трансляции девяти российских каналов и призывает спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на него.

«Озабочены решением латвийского Национального совета по электронным СМИ приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов», — говорится в сообщении постоянного представительства России при ОБСЕ в Twitter.

Отмечается, что Москва призывает спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира «отреагировать на очередное грубое попирание Латвией принципа свободы слова и прессы».

В среду, 20 ноября, Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в страну.