Лепсу запретили въезд в Латвию
- РИА Новости
По его словам, данное решение было принято на основе оценки служб безопасности и миграционного закона.
«Принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (полная фамилия певца. — RT) в список нежелательных персон Латвийской республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределённый срок», — написал Ринкевич в Facebook.
В конце января Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение временно запретить ретрансляцию (в том числе распространение) программ российского телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии.