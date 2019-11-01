Лепсу запретили въезд в Латвию

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в страну.
Лепсу запретили въезд в Латвию
  • РИА Новости

По его словам, данное решение было принято на основе оценки служб безопасности и миграционного закона.

«Принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (полная фамилия певца. — RT) в список нежелательных персон Латвийской республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределённый срок», — написал Ринкевич в Facebook.

В конце января Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение временно запретить ретрансляцию (в том числе распространение) программ российского телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии.

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