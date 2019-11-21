В посольстве России оценили запрет на вещание российских каналов в Латвии

Посольство России в Латвии прокомментировало решение латвийских властей запретить вещание девяти российских телеканалов на территории страны.

Соответствующее сообщение российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.

«Решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов — это очередное проявление «свободы слова» по-латвийски. В бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает всё более извращённые формы, латвийские власти не стесняются использовать жёсткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами», — говорится в заявлении.

В посольстве России констатировали, что столь откровенное неуважение к принципам демократии в Латвии уже становится нормой.

Ранее постоянное представительство России при ОБСЕ прокомментировало решение властей Латвии о приостановке трансляции девяти российских каналов.