В посольстве России оценили запрет на вещание российских каналов в Латвии

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Посольство России в Латвии прокомментировало решение латвийских властей запретить вещание девяти российских телеканалов на территории страны.
В посольстве России оценили запрет на вещание российских каналов в Латвии
  • © РИА Новости

Соответствующее сообщение российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.

«Решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов — это очередное проявление «свободы слова» по-латвийски. В бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает всё более извращённые формы, латвийские власти не стесняются использовать жёсткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами», — говорится в заявлении.

В посольстве России констатировали, что столь откровенное неуважение к принципам демократии в Латвии уже становится нормой.

Ранее постоянное представительство России при ОБСЕ прокомментировало решение властей Латвии о приостановке трансляции девяти российских каналов.

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