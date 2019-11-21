В МИД запрет на вещание в Латвии российских каналов назвали зачисткой
- РИА Новости
«Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов — откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а может быть, неугодных точек зрения — являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — сказала Захарова.
Она призвала профильные международные структуры, неправительственные организации отреагировать на данные действия латвийских властей.
Ранее постоянное представительство России при ОБСЕ прокомментировало решение властей Латвии о приостановке трансляции девяти российских каналов.