В МИД запрет на вещание в Латвии российских каналов назвали зачисткой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение латвийских властей запретить вещание девяти российских телеканалов на территории страны.

«Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов — откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а может быть, неугодных точек зрения — являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — сказала Захарова.

Она призвала профильные международные структуры, неправительственные организации отреагировать на данные действия латвийских властей.

Ранее постоянное представительство России при ОБСЕ прокомментировало решение властей Латвии о приостановке трансляции девяти российских каналов.