В МИД запрет на вещание в Латвии российских каналов назвали зачисткой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение латвийских властей запретить вещание девяти российских телеканалов на территории страны.
В МИД запрет на вещание в Латвии российских каналов назвали зачисткой
  • РИА Новости

«Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов — откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а может быть, неугодных точек зрения — являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — сказала Захарова.

Она призвала профильные международные структуры, неправительственные организации отреагировать на данные действия латвийских властей.

Ранее постоянное представительство России при ОБСЕ прокомментировало решение властей Латвии о приостановке трансляции девяти российских каналов.

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