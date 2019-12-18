Сотрудникам Sputnik угрожают уголовным преследованием в Эстонии

Короткая ссылка
Сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».
Сотрудникам Sputnik угрожают уголовным преследованием в Эстонии
  • © Global Look Press

«Сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством «Россия сегодня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы агентства. 

Уточняется, что ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

«Хотим напомнить, что МИА «Россия сегодня» не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова», — заявили в пресс-службе.

В агентстве также намерены призвать международные организации обеспечить права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности.

В июле сообщалось, что Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке доступа к сайту агентства Sputnik Литва.

Позднее регулятор сообщил о решении возобновить доступ к сайту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить