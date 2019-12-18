Сотрудникам Sputnik угрожают уголовным преследованием в Эстонии

Сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

«Сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством «Россия сегодня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы агентства.

Уточняется, что ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

«Хотим напомнить, что МИА «Россия сегодня» не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова», — заявили в пресс-службе.

В агентстве также намерены призвать международные организации обеспечить права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности.

В июле сообщалось, что Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке доступа к сайту агентства Sputnik Литва.

Позднее регулятор сообщил о решении возобновить доступ к сайту.