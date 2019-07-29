Sputnik Литва сообщило о решении комиссии возобновить доступ к сайту

Короткая ссылка
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.
Sputnik Литва сообщило о решении комиссии возобновить доступ к сайту
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как сообщает регулятор, доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года. Решение было принято после того, как якобы защищенный авторским правом контент был удалён с сайта», — говорится в сообщении.

12 июля стало известно, что Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке доступа к сайту агентства Sputnik Литва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить