Sputnik Литва сообщило о решении комиссии возобновить доступ к сайту

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как сообщает регулятор, доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года. Решение было принято после того, как якобы защищенный авторским правом контент был удалён с сайта», — говорится в сообщении.

12 июля стало известно, что Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке доступа к сайту агентства Sputnik Литва.